鄭麗文喊要收拾民進黨　吳子嘉：講中要害

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文日前表示，上任後要收拾民進黨，且對此胸有成竹，因其為民進黨出身，非常了解民進黨，也懂得怎樣收拾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日在網路節目分析鄭麗文的2段言論，說這是對的、正確的政策，其中“收拾民進黨”這句話更是講中他內心要害。



吳子嘉20日在網路節目《董事長開講》中指出，鄭麗文喊話要收拾民進黨，是“台灣第一勇”，並強調鄭喊出這句話非常厲害，因為他多年來都沒想過要怎樣收拾民進黨，鄭這番話講到他的內心要害。



另外，鄭麗文20日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時被問及，未來是否會赴大陸交流，並與大陸國家主席習近平會面一事，鄭表示“當然要”，至於是否憂心過去會被貼標籤，甚至可能被法辦，鄭則說“這有什麼好怕的，怕就不要出來混了”；吳子嘉對此表示，鄭說的非常好，也很帶種。



吳子嘉表示，上述2段鄭麗文的言論，讓大家知道她的理想是什麼，其中要收拾民進黨的方向太正確，民進黨也會要收拾國民黨、民眾黨，台灣就進入殺戮戰場，從現在開始到2028都不會停止；吳子嘉強調，鄭麗文這些想法是對的、是正確的政策。