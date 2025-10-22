高雄揭弊遭警告　邱于軒：已兩議員請保鑣

國民黨籍高雄市議員邱于軒21日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）高雄近期盜採土石及非法傾倒營建廢棄物案件連環爆踢爆，引起外界關注。不過中國國民黨籍高雄市議員邱于軒21日質詢時表示已有兩位議員因為揭弊導致要請隨扈，她只因轉達民眾陳情就被業者打來服務處語帶警告，對此她痛批“可惡至極、官商勾結、狼狽為奸”。



高雄環境議題受到關注，高雄藍營持續猛攻“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”，這些地點也挨諷高雄新三大奇景，之後也踢爆高雄小港大坪頂山坡地保護區有疑似非法堆置的“柏油山”，一再引起社會關注。



由於連續踢爆太多案件，外界也關心是否引起民代人身安全問題。藍委柯志恩10月7日在高雄市議會開記者會時提到這段時間承受非常多壓力，有人告訴她“水很深”，地方人士多次建議她找隨扈保護安全，不過她目前對治安還是深具信心。



不過，邱于軒21日在議會質詢時主動披露目前已有兩位藍營議員因為揭發弊案，導致要請隨扈。邱于軒指出，她自己情況是轉傳網路上收到的民眾陳情給市府，結果沒多久，就有業者打來服務處，並用台語警告“你走不知路”（你搞不清狀況）。



邱于軒說，因為她自己有3個小孩，年紀都比較小，就會比較擔心；但是請政風調查為何洩漏，卻查無人洩漏，公文也沒提到她，她不禁怒批“難道會通靈”、“這不是高潭市，什麼才是高潭市”、“可惡至極、官商勾結、狼狽為奸”。



另外，針對目前高雄爆發盜採砂石與非法傾倒等案後，營建剩餘土方無處可去，導致部分工程停擺，被形容是“土方之亂”。邱于軒也痛批，“中央”與地方法規都沒有變，為何現在發生土方之亂卻怪柯志恩？根本就是因為市府從頭到尾執法不力。