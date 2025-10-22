半導體生態系移美　李樑堅：台灣還剩什麼？

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）民進黨政府將把台灣半導體生態系移到美國，外界憂台灣矽盾瓦解、重擊台灣經濟。義守大學財金系教授李樑堅向中評社表示，若把台灣半導體供應鏈送到美國打造產業園區，把技術、人才、資金都帶過去，對美國半導體產業挹注甚大，但台灣未來還剩什麼，民進黨政府要說清楚。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。



美國釋出將爭取台美晶片產能五五分，蕭美琴日前接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時表示，承諾特朗普政府在美國投資的不僅是台積電，還包括整個台積電生態系，引發台灣產業界憂心。



李樑堅表示，“國發會”對台灣關鍵技術都有要求“N－1代”，意謂最厲害的技術要留在台灣，不能去海外設廠。如今，在美國要求下，台積電兩奈米與最新製程都要去美國設廠，台官方須因應，因掌握關鍵技術是台灣最具競爭力的優勢，台官方應設法去做協調管制。



李樑堅表示，如果整個台灣供應鏈都要到美國設半導體產業園區，第一，對於美國半導體產業技術的躍升會有相對的挹注，但會不會衝擊與傷害台灣競爭力？台灣現在關鍵命脈、“護國神山”主體就是半導體產業供應鏈，這個關鍵技術外移、外擴，對台灣是好嗎？政府要對民眾與企業說明清楚。



李樑堅表示，美國是超級大國，學習速度很快。英特爾以後與台積電的功能與角色，台灣要去做好因應評估。否則英特爾與台積電做結合，台灣未來在半導體製程晶片設計、製造，會不會被英特爾超越，這個相當憂心。



李樑堅表示，關鍵技術移走，要再建立起競爭力並不是那麼簡單。台灣資源人力有限，如果台積電不只是把技術，也把人才、資金都帶過去，那台灣未來還剩什麼樣的東西，這其實是政府要對老百姓說清楚。

