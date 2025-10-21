藍黨魁選舉剛落幕　全台議長齊聚受矚目

全台正副議長聯誼會第3次聯誼座談會21日晚間在苗栗舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉剛落幕，黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任。全台各縣市正副議長21日晚間齊聚苗栗舉行座談會與餐敘，因在國民黨主席選舉過程中，各地議長有“挺鄭派”和“挺郝派”，正副議長座談會格外受到矚目。



全台正副議長聯誼會第3次聯誼座談會21日晚間在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店舉行，出席者國民黨籍有東道主苗栗縣議會議長李文斌、身兼全台正副議長聯誼會會長的新北市議會議長蔣根煌、新竹市議會議長許修睿、台中市議會議長張清照、屏東縣議會議長周典論、宜蘭縣議會議長張勝德、連江縣議會議長張永江；無黨籍南投縣議會議長何勝豐、雲林縣議會議長黃凱；民進黨籍嘉義縣議會議長張明達等。9月剛回歸國民黨籍的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也獲邀出席。



值得注意的是，在國民黨主席選舉中，力挺鄭麗文的桃園市議會議長邱奕勝並未到場，僅派副議長李曉鐘代表出席。但同樣曾公開表態力挺鄭麗文的新竹市議會議長許修睿、已退出國民黨的南投縣議會議長何勝豐也到場出席。另一派力挺郝龍斌的新北市議會議長蔣根煌、屏東縣議會議長周典論、連江縣議會議長張永江也出席。



有趣的是，不管是“挺鄭派”或“挺郝派”縣市議長，選後首次齊聚仍一團和氣，大家多絕口不提國民黨主席選舉，許多人都認為選都選完了，沒有必要再去談選舉時的是非，這次選舉更不會影響各縣市議長深厚情誼。