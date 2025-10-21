全台正副議長座談會　爭取修法增副縣市長

苗栗縣議會議長李文斌受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）全台各縣市正副議長21日晚間齊聚苗栗舉行座談會，會中聚焦爭取修改《地方行政機關組織準則》，增加副縣市長員額，希望與會的“內政部”主任秘書黃駿逸能將提案帶回研議，轉達各縣市議長意見。



現行《地方行政機關組織準則》第14條規定，僅有人口超過125萬的縣市，才能增設副縣市長1人。



全台正副議長聯誼會第3次聯誼座談會21日晚間在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店舉行，包括東道主國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、身兼全台正副議長聯誼會會長的新北市議會議長蔣根煌、新竹市議會議長許修睿、台中市議會議長張清照、屏東縣議會議長周典論、宜蘭縣議會議長張勝德、連江縣議會議長張永江、無黨籍南投縣議會議長何勝豐、雲林縣議會議長黃凱、民進黨籍嘉義縣議會議長張明達等人都到場出席。9月剛回歸國民黨籍的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也獲邀出席。



苗栗縣議會議長李文斌在座談會後受訪表示。這次的全台正、副議長與秘書長三長會議，共提出6個提案，大家都相當踴躍熱絡，已將相關意見拜託出席的“內政部”主任秘書黃駿逸轉達給“行政院”，希望透過這次會議能持續為地方爭取更多建設與福利。



苗栗縣長鍾東錦曾在9日舉行的桃竹竹苗區域治理平台首長會議中呼籲，希望“內政部”能儘快修改《地方行政機關組織準則》第14條規定，讓苗栗縣可以增設副縣長和副秘書長各1人，以利地方各項政策的推動與落實。鍾當時強調，地方要的是資源而不是束縛，地方要的是信任而不是限制。鍾的建議也獲得許多正副議長的認同與支持。