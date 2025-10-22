湯紹成：鄭麗文喊“台灣的中國人”會更周全

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，國民黨兩岸政策走向受關注。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長湯紹成向中評社指出，鄭麗文的當選象徵“求新、求變、反綠”的國民黨內民意浮現。



湯紹成認為，鄭麗文提出的“中國人論述”若能修正為“台灣的中國人”或“在台灣的中國人”，將更能兼顧政治與文化認同，成為九二共識與“中華民國憲法”架構下的周全說法。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。鄭麗文也是第三屆“國大代表”。



湯紹成接受中評社訪問時表示，鄭麗文的當選國民黨主席代表基層黨員對於改變的期待。她是國民黨史上少數出身綠營轉入藍營的政治人物，這樣的背景使她沒有“國民黨的原罪”，因此敢講、敢做，也更能承擔“翻轉舊路線”的角色。



他觀察，鄭麗文在選舉期間的表現可圈可點，尤其在面對軍系與黃復興黨部時展現強烈的意志與論述能力，使得過去對現任主席朱立倫不滿的基層黨員找到了寄託，他們覺得終於有個能說真話、敢挑戰現狀的領導者。



湯紹成指出，鄭麗文上任後的發言風格與選舉時期一致，並未迴避兩岸議題。她對中共中央總書記習近平賀電的回應，雖未提及“統一”，但也不否定國共交流的重要性，兩黨的共識被重新端上檯面，這是國民黨長期不敢碰的議題。



他分析，鄭麗文的勝選背景來自三股力量，一是“反綠”，源於民進黨執政引發的社會不滿；二是“求新”，代表黨內基層希望有新面孔、新方向；三是“求變”，期盼國民黨在兩岸路線上不再模糊。鄭的當選“順應了這三個趨勢”，因此在黨內外都引起廣泛關注。