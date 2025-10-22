逐大位人選？鄭麗文：想選2028恐不止一位

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日走馬上任，很快將面臨2026、2028大選挑戰，鄭麗文21日被問及外界質疑她未承諾不選2028，恐無法定台中市長盧秀燕於一尊。鄭麗文強調，國民黨未來有能力問鼎“總統”的政治明星有可能不止一位，會以公平公開制度產生最強候選人。至於2026，鄭麗文則宣示將重兵部署，力拚翻轉南台灣。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文21日被問及國民黨台中市議會黨團書記長李中說，鄭麗文沒有承諾不會選2028，是否代表沒辦法定盧秀燕為一尊？



“這個過慮了！”鄭麗文表示，國民黨會是尊重制度的政黨，黨內未來有能力、有能量問鼎“總統”的政治明星“有可能不止一位”，她任黨主席會讓制度公平公開，幫國民黨產生最強、也是大家心目中最適合的人選，很有可能包括盧秀燕，大家不用擔心。



有媒體人示警國民黨2022選得很好，2026要選得更好是一大挑戰。鄭麗文說，上次選舉台南只差一點點，南台灣早就民心思變，她選黨主席時走訪南台灣，當地支持者都說“外界誤會了，南部並不是很綠的地方”。



鄭麗文強調，民心思變、民氣可用，民進黨執政嚴重失能，國民黨要代表求新求變的民意，2026地方選舉會把重心放在南台灣，綠營長期執政不代表永遠執政。



鄭麗文說，雖然民進黨已利用司法等各種方法，要守住現有城池，但國民黨在南台灣一定要重兵部署、重點突破，希望2026能夠翻轉南台灣，她有信心可以做到。此外，媒體問鄭麗文，過去大陸軍機常擾台，但在她當選黨主席後有傳出大陸軍機降低很多，是紅利嗎？鄭回答，如果真的是這樣子，那麼國民黨主席產生的過程中，已經對兩岸產生正向螺旋。