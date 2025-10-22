鄭麗文：藍要贏南高屏　要能代表求變民意

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文日前點名可望披藍袍角逐台南市長、高雄市長、屏東縣長的國民黨籍“立委”謝龍介、柯志恩、蘇清泉，若2026都贏，國民黨“就出頭天了”。鄭麗文21日表示，民進黨長期在南台灣執政已引發民怨四起，所以民心思變、民氣可用。因此，國民黨要能夠代表這股求新求變的民意。



鄭麗文21日接受中視政論節目《庶民大頭家》專訪，針對國民黨在南高屏要如何贏？她表示，上次九合一選舉時，國民黨在台南僅小輸民進黨，其實早就民心思變了。高雄市方面，高雄市民“真的跟全台灣不一樣”，他們特別熱情。自己這次到南台灣時，很多人告知，這裡真的不是深綠的地方、國民黨都誤會了。而關鍵是民心思變、民氣可用。



鄭麗文指出，民進黨長期在南台灣執政已讓很多人厭煩、看不下去。而且還有嚴重的黑金掛鉤、執政失能，導致民怨四起，所以民氣可用。因此，國民黨要能夠代表這股求新求變的民意，如果這次大選能夠翻轉南高屏，“那真的是令人高興了”。



因此，鄭麗文強調，上次選舉國民黨在台南、屏東也是小輸，這次會把重心放在南台灣。綠營長期執政不代表永遠執政，台灣畢竟是個民主社會，有求新求變的民意，大家都對藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉有很高的期待，希望他們再接再厲、不氣餒、深耕地方，國民黨中央要給他們最大的加持和助力。



