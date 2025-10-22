賴促挺修“國安”十法　鄭麗文：為打政治異己

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／身兼民進黨主席的賴清德15日在中常會呼籲朝野政黨應團結一致，支持民進黨提出“國安”十法”修法。對此，國民黨主席當選人鄭麗文21日在政論節目回擊，民進黨拿“國安法”出來就是要打壓政治異己，現在的綠色恐怖已經開始，台灣民眾黨前主席柯文哲、不少國民黨黨工都被司法迫害。



鄭麗文21日接受政論節目《庶民大頭家》專訪，針對修“國安法”相關議題，她說很感慨，台灣在50年代時經歷過白色恐怖，而當年之所以有白色恐怖是因為國共內戰，把內部矛盾變成零和遊戲，“不是你死就是我活”，這造就了當年白色恐怖的這段歷史。



鄭麗文指出，如果要讓歷史悲劇不再重演，首先，兩岸不要自相殘殺，再來，國共、兩岸必須和解，而一旦和解了，以前的白色恐怖就不會再重演了。她並批評，民進黨現在要重演綠色恐怖，他們好的不學、光學過去台灣不希望再重復的歷史悲劇和錯誤，“民進黨愛學得要命，真的是很奇怪、荒誕”。



鄭麗文批評，在民主化、全球化多年這麼久的2025年，民進黨又再搬出“國安法”、“匪諜就在你身邊”的論述，在大罷免期間，更有青鳥騷擾路人的事件，這不是很可悲嗎？台灣的民主要大倒退嗎？



鄭麗文也認為，民進黨拿“國安法”出來就是要打壓政治異己，現在的綠色恐怖已經開始，柯文哲、不少國民黨黨工都被司法迫害，“賴清德應該要冷靜一下吧”。