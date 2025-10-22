趙少康說有3股力量支持鄭　沈富雄籲要接受

左起沈富雄與前中廣董事長趙少康。（照片：《少康戰情室》YouTube） 中評社台北10月22日電／前中廣董事長趙少康在中國國民黨主席選舉前，指大陸介入選舉，在選後又喊話當選人鄭麗文“降低消除親中力量，否則會令不出黨中央”。而趙少康21日又在政論節目指稱，有3股力量構成鄭麗文的當選。但前“立委”沈富雄不同意此說法，更呼籲趙少康“應該要心平氣和的接受”。



針對國民黨主席選舉，趙少康18日在臉書發文發表選後看法，當中提到，這次投票率39%是直選以來次低，黨主席得票數65122票為歷來最低，顯示黨員參與度不高，出席投票黨員一部分氣憤黃復興黨部被裁撤，因愛生恨，一部分期待改革，一部分親中。黨主席如要帶領、協調縣市長及“立院”黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央。



趙少康21日在其主持的政論節目《少康戰情室》表示，這次鄭麗文會贏得選舉，背後有3股力量支持，首先是黃復興勢力，因為被現任主席朱立倫裁撤，黃復興人士非常憤怒，因此將對朱的怒火轉嫁到台北市前市長郝龍斌上；再來，是期待國民黨改革者，第三，是親中者，而這一點國民黨要非常注意。



對於趙少康的說法，同台的沈富雄表示，鄭麗文還是當選、她選得太好了，所以趙應該要心平氣和的接受，他說，自己之所以不同意“3股力量”說，是因為從開票開始到結束，鄭的得票率一直在50至53%之間，所以沒有出現她的得票集中在某個票箱的情況，“走路走到今天了，你要真正承認，她真的選得好嘛”。



而趙少康則回應，自己沒有說鄭麗文選得不好，但這3股力量是主要支持的力量、全台各地都有這3種人，“本來就是這樣子，這有什麼錯嗎”。