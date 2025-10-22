閃兵嚴重！劉世芳：2023免役16%異常

台“內政部長”劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）新北地檢署昨針對“閃兵”展開第三波搜索，藝人修傑楷、陳柏霖和ENERGY坤達、書偉等涉案。“內政部長”劉世芳今天受訪時表示，2023年的全體役男免役率高達16%，對照現在全台健保的狀況，不可能這麼高。發現很多偽造不實陳述，大致上是體重過重、心臟血管、脊椎問題、精神疾病等，過程涉及造假。



劉世芳強調，“內政部”會跟“國防部”啟動體位標準修正，這部分會參考鄰近亞洲國家，未來體檢過程中要如實申辦。而如實申辦過程中會配合役男本身健保就醫紀錄做雙方勾稽，確定體位判定合乎免役，才能確保沒法用不實訊息做假紀錄。



劉世芳今天上午到“立法院”內政委員會就“替代役訓練及備役召集運用”進行專題報告並備質詢，會前受訪時做出以上表示。



對於“內政部”昨日表示尚有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件。劉世芳說，第一次移送時候是113名，移送給地檢署跟相關政府機構，尤其是地方政府，再配合地檢署查核，目前查核的是92人。



這92人是否與偽造高血壓有關？劉世芳說，不是，在《妨害兵役治罪條例》提到的假體位證明，是原來體位判定出現狀況，可能是體檢中不管是提出假的訊息、不實陳述等，整體狀況地檢署還在偵辦中。



媒體追問，會呼籲有這樣狀況的人趕快出來自首嗎？劉世芳指出，在移送過程中，包括縣市政府、地檢署，第一次通知時候都有特別提到願意出來自首，會用比較緩和方式宣判或後續偵查處理。但地方政府有報告，有些人其實接到地方政府通知，沒有做正確回覆，所以才會移送地檢署偵辦。