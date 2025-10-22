邱垂正質疑九二共識通到哪　鄭麗文嗆別裝傻

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文20日表示，兩岸的通關密語是“九二共識”，陸委會主委邱垂正21日質疑“是要通到哪裡。對此，鄭麗文21日受訪表示，邱垂正不要裝傻，裝不懂。



鄭麗文21日接受政論節目《庶民大頭家》專訪，會前被問及邱垂正質疑九二共識要“通到哪”。鄭麗文說，不要裝傻，裝不懂，以邱垂正的身分位置，應該以更嚴肅鄭重面對兩岸關係，李登輝時期的九二共識，開啟了兩岸破冰交流；到了馬英九8年，擴大和平交流，也看到國際空間擴大，所謂的通關密語就是大家最期待的和平穩定關係。這些年來兩岸的劍拔弩張以及兵凶戰危，已經不是台灣人民的憂慮，也是區域國際的憂慮，難道民進黨政府毫不自知嗎？



鄭麗文在專訪時也說，九二共識的歷史功能有目共睹，陳水扁8年因為“一邊一國”論，變得非常危險，但到了馬英九的8年，難道不是因為九二共識，兩岸春暖花開，國際參與空間頻頻擴大，這都是有目共睹的歷史成就。



鄭麗文痛批，民進黨可以視若無睹，指鹿為馬，把黑的說成白的，至今不承認九二共識，導致兩岸關係倒退，時不時提出“類兩國論”，不願意下架“台獨黨綱”，都使得兩岸互信蕩然無存。



鄭麗文強調，九二共識帶來和平，主張“台獨”帶來戰爭毀滅，九二共識帶來的是年輕人不用上戰場，民進黨不要。但ECFA糖衣毒藥也舔了要10年了，這也不敢放，就可以看到民進黨的主張策略是自相矛盾，沒辦法理性討論，最後只能廉價扣帽。



鄭麗文質疑，邱垂正難道不知道九二共識可以帶向什麼嗎？這不是鄭麗文發明的新共識，而是舊的東西，真正發揮巨大功效，帶來兩岸交流和解的政治基礎，眾所周知，要假裝它不存在，講成是毒藥，真的不負責任。兩岸現在是死結，台灣的觀光業服務業等，都因為這樣沒有辦法賺錢，這都是台灣人的飯碗。但她覺得他們好像都無所謂，台灣政客對百姓飯碗不在乎，這是台灣民主嚴重失靈。



至於如何推廣九二共識？鄭麗文則說，過去民進黨抹黑扭曲九二共識，國民黨更要不斷說明辯護，讓多數民眾瞭解九二共識帶來的紅利跟和平，台灣的年輕人真的不想打仗，不是不愛台灣，而是不願意無謂犧牲生命。看到烏克蘭多數年輕人更清醒，如果九二共識是有效讓台灣不要變成烏克蘭的政治工具，大家都想要擁抱九二共識。



鄭麗文也說，加上關稅危機，美國沒有對台灣特別好，日韓歐哪個不是趕快做重大調整，不要高度依賴美國，把眼光移向大陸市場，台灣難道不能像他們一樣聰明嗎？



至於卓榮泰昨日期許鄭麗文能站在“中華民國主權”不被侵犯、不改變台灣自由民主生活的前提下，與大陸進行健康有序交流。鄭麗文表示，會把卓榮泰這番談話當正面鼓勵，從民進黨“閣揆”口中說出這樣的話，她覺得很難得，雖然有前提有保留，但他這番談話也是正向看待未來國民黨主席，可以跟大陸主席或總書記交流，兩黨交流也會為未來和平鋪下更好道路橋樑，更期待執政黨可以有共同體認，瞭解到百姓殷殷期盼兩岸和解，從現在就可以遞出橄欖枝。