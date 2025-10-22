海巡基層政治偵蒐罵政府貼文？管碧玲否認

“海委會主委”管碧玲。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／近日“海巡署”遭爆料上級要求基層蒐集“罵政府”貼文作為安全情報，引發對行政中立的質疑。“海委會主委”管碧玲21日受訪表示，海巡裡隸屬“國安”的團隊有遵照一定標準作業流程處理，“海巡署”絕不會政治偵查，強調爆料與事實有落差。



綜合台媒報導，臉書社群“爆料海巡2.0”近日疑似有基層爆料質疑，海巡守海、守漁、守人民的安全，不是為了替任何政黨擦拭面子。但如今竟有人把“誰在罵政府”當成安全情報下發，完全扭曲職務本質！該基層吹哨者直批，民進黨執政、朝野之爭、政策好壞，這些都可以被拿出來檢討。但把基層同仁變成監控網路言論的工具，逼人蒐集、截圖、整理“批評政府”的貼文，這已經超越公務職責，變成道德與良心的逼迫。



4.9萬追蹤的粉專“觸極者”做圖嘲諷亂象，網友表示“最荒唐的莫過於民眾認為的網路笑話發生在現實社會”、“海巡署”怎麼有時間去做這些事，所以是可有可無的單位嗎”、“不是應該在海上巡防嗎？怎麼變在網路上海巡了”、“小知識，海巡以前是警備總部的單位”、“海巡真的是管海邊的”。



“海巡署”表示，大陆持續結合軍演、灰帶進入等活動，刻意散布有關海巡的虛假信息，為避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱，“海巡署”因此請所屬“掌蒐與“海巡署”相關議題，或影響“國家安全”、社會安定等重大爭議訊息”，並蒐查疑似大陆操縱的異常帳號，將虛假或爭議訊息報由“海巡署”或權責機關及時更正，以安定民心士氣。海巡恪遵行政中立立場不變，將以最堅定的立場及行動，捍衛“我國主權”與民主，保護民眾生命財產安全。



針對此事，管碧玲21日受訪表示，她看到“爆料海巡”在社群上的發文，因此特別向“海巡署”瞭解情況。署長保證，“海巡署”行政中立，絕不進行政黨情報蒐集或政治偵查，只是為了“國家安全”，海巡隸屬於“國安”的團隊，有遵照一定標準作業流程（SOP）處理。



她強調，不是所有基層都在做這件事，而是這個系統裡有“國安”及反認知作戰任務的成員，且都有工作的SOP，請外界放心。團隊秉持專業處理，而爆料內容可能與事實有落差。因為署長、艦隊分署長告訴她不會有去海上頂風頂浪，回來還要做資訊蒐集工作的情況，而她相信署長等人的報告。