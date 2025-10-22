李明璇妹最高票當選黨代表　藍軍耀眼姊妹花

李明璇（右）親妹妹李玟蓁（左）第一高票當選國民黨代表，李明璇也宣布將投入2026年台北市議員選舉。（照片：李明璇臉書） 中評社台北10月22日電／中國國民黨18日進行主席選舉投票，同日也進行黨代表投票，繼發言人李明璇四年前獲得第一高票後，李明璇的親妹妹李玟蓁也勇奪第一高票。這次李明璇的團隊有3人當選黨代表，平均年齡才23歲，讓她感到很驕傲。本次未參選黨代表的李明璇宣告她將投入2026年台北市議員選舉，號召大家團結挺國民黨。網友大讚“政壇最美姊妹花”、“黨的未來靠你（妳）們年青世代去打拚了！”



李明璇20日在臉書發文表示，黨代表選舉結果出爐，親妹妹以高雄第一高票當選！真的非常感謝支持她們的黨員朋友，每一張票，都是肯定、也是責任。說起來，四年前她也曾是這樣幸運地，拿下“全台第一高票的黨代表”。李明璇提到這次她沒有參選黨代表，因為她即將全心投入2026年的市議員選舉，擴大深入最基層的耕耘。



李明璇21日再發文表示，昨天是大大感謝，今天要來跟大家“道歉”，真的很不好意思！昨天突然發出當選文，讓很多人嚇一跳，甚至還收到不少留言“抱怨”，認為她不夠意思都沒講，害他們沒投到。投票前，很多人問她：“明璇，妳的號次到底是幾號？”但那幾天實在太忙，沒來得及一一回覆，真心抱歉。她這次沒有參選黨代表，是因為她希望全心全力投入2026台北市議員選舉，不只是服務黨員而已，她想要服務更多的人。



李明璇強調，所以黨務部分，請妹妹做她的分身、一起同工。而這次黨內選舉，她們真的很低調，她連自己的支持者群組都沒有拉票過，妹妹的文宣也沒有放她的照片。一來是覺得替家人拉票很不好意思，二來是希望妹妹能靠自己的努力，踏出屬於她的路。“還好，最後我妹有當選！”



李明璇直呼，這次還有件讓她更驕傲的事，她的璇團隊，共有三位青年夥伴，都順利當選黨代表，他們平均年齡才23歲！年輕的力量、正在國民黨裡發光發熱，讓她看見未來KMT的希望，也更有信心，再次謝謝每一位支持明璇的朋友，接下來的路，還需要大家繼續為李明璇加油！