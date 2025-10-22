邱毅諷趙少康：喊反共藍坐等財富從天而降

邱毅說，國民黨出現“反共藍”，實則就是為了利益。（照片：邱毅臉書） 中評社台北10月22日電／前中廣董事長趙少康在中國國民黨主席選舉前，指控大陸介入選舉，在選後又喊話主席當選人鄭麗文“降低消除親中力量，否則會令不出黨中央”。前“立委”邱毅21日在臉書發文暗諷，國民黨出現“反共藍”，實則就是為了利益，“這套藍的會，綠的也會。在兩岸遊走最勤快的，叫‘國安’單位查一查，應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長傳話，花花綠綠的財富就從天而降。”



邱毅說，國民黨出現“反共藍”？還要消除“親中勢力”？第一次聽到這些詞，只覺得好笑，接下來瞭解是誰在叫囂反共藍時，他笑得更兇了。



邱毅痛批，這些嘴𥚃喊著反共藍的人，那個人在大陸不是噁心八拉的拍馬逢迎？那個人不是想著有那些賺錢的門路？那個人不是騙吃騙喝，被譏諷成丐幫的？



邱毅表示，不過綠的也別嘴藍的。有些綠的看到錢路，那是兩眼發亮，口水都快流出來了，在大陸沒有藍綠之分，衹有藍綠一家親。



邱毅說，大部分人嘴上叫著反共藍，其實也就是“尋人啟事”，等候著大陸有人來摸頭，摸頭當然是明碼標價的，土地、專利、現金就跟著來，這是穩賺不賠的口水買賣，這套藍的會，綠的也會。



邱毅指出，在兩岸遊走最勤快的，叫“國安”單位查一查，應該就是那位綠營大老吧！他的一句替萊爾校長傳話，花花綠綠的財富就從天而降。



邱毅酸，所以，別再叫囂什麼反共藍了，加個“招財進寶”，就叫“反共藍，招財進寶”，這句詞編成歌來唱，比蓮花落還管用，包準博得滿堂彩！