林佳龍：高市早苗友台　盼挺台入CPTPP

台“外交部長”林佳龍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月22日電(記者 俞敦平)台“外交部長”林佳龍今日受訪時表示，政府已於第一時間祝賀日本新任首相高市早苗就任。他指出，高市首相長期友台、立場明確，雙方互動良好且溝通順暢。台灣對高市新政府的政策方向充滿信心與期待，盼能在其主導下深化台日經濟安全與民主供應鏈合作，並期望日本政府在台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）一事上給予明確支持。



日本政壇近日迎來重大變化，自民黨新任總裁高市早苗成為日本首位女性首相，引發國際關注。“外交部長”林佳龍今日在受訪時表示，台灣政府從賴清德到“外交部”都在第一時間對高市早苗表達祝賀，並對其上任後的政策方向“有信心，也有期待”。他指出，高市長期對台友善，與台灣保持良好互動與溝通，期盼雙邊關係在她領導的新政府下能“更上一層樓”。



林佳龍指出，高市早苗不僅在政治上持有明確的友台立場，也延續前首相安倍晉三的印太戰略理念，將台灣視為區域中不可或缺的重要夥伴。他表示，“我們期待高市首相上任後，台日雙方能在安全與經濟安全上深化合作，特別是在打造民主供應鏈方面，建立更緊密的夥伴關係。”



林佳龍進一步強調，台灣推動的“總和外交”不僅涵蓋價值外交、同盟外交，也包括經濟外交，希望能藉由多層面合作，鞏固雙邊友誼並提升實質交流。林佳龍指出，“我們也期待在台灣參與CPTPP的進程上，能夠得到日本新政府更大的支持與協助，這不僅有助於區域經濟整合，也能強化民主夥伴之間的連結。”



林佳龍最後表示，高市早苗過去曾擔任經濟安全保障擔當大臣，對供應鏈與戰略產業布局相當熟悉，未來雙方若能就經濟安全與貿易合作展開更緊密對話，將有助於區域穩定與共同發展。他強調，台日共享民主價值與區域責任，期待台日在新時期持續攜手合作，開創更穩固的夥伴關係。