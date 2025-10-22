洪孟楷推鞭刑打詐　建議韓國瑜赴星取經

藍委洪孟楷（右）就鞭刑議題，質詢卓榮泰（中）與鄭銘謙（左）。（擷取自“國會”頻道） 中評社台北10月22日電／新加坡近期研擬修法，以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，引發台灣內部討論。中國國民黨“立委”洪孟楷21日要求“行政院長”卓榮泰，半年做出“台灣實施鞭刑嚇阻詐騙、虐童案”的可行性評估。洪孟楷提到，他山之石可以攻錯，他拜託國民黨籍“立法院長”韓國瑜研議，下次“國會”外交可以去新加坡交流如何嚇阻犯罪。



綜合台媒報導，藍委洪孟楷21日於“立法院”會就該議題質詢“行政院長”卓榮泰與“法務部長”鄭銘謙，要求針對鞭刑納入《刑法》，在半年內進行可行性評估。但卓榮泰認為，社會意見仍對立，僅指示“法務部”可先做“可行性評估”。洪孟楷只能無奈說，讓人民看到，這就是“行政院長”及“法務部”、“外交部”的態度。



洪孟楷再質問，現在不就是這樣做嗎？但詐騙持續猖獗嗎？新加坡今年上半年被詐騙約107億新台幣，台灣是480億，是新加坡的四倍之多。如果新加坡都選擇用嚴刑峻罰嚇阻詐騙，那台灣憑什麼沒有更積極作為？



洪孟楷具體提出兩個建議，一、請“法務部”研究把鞭刑納入刑法，並且研究可行性，討論相關執行費用，可能受罰的範圍及利弊得失，有做為未來“行政院”與“立法院”的立法參考。二、請“外交部”跟駐新加坡辦公室跟新加坡政府瞭解，新加坡已推動鞭刑的成效與可能面對的問題。



洪孟楷21日在直播節目中表示，有人講說人權很重要，不能亂打。他自己概念的人權就是，人民有免於被詐騙恐懼的權利，這叫人權；人民有免於被酒駕撞死的權利，這叫人權；人民有免於孩童被虐待、而能快樂成長的權利，這才叫人權。沒有什麼加害者的、犯罪者的人權。



洪孟楷提到，早上跟藍委吳宗憲聊，他論及生命、財產、自由、身體，台灣現在有其他三種，沒有身體權的處罰。但新加坡有，新加坡是一個人均GDP很高的進步國家，有他山之石，台灣不能攻錯嗎？不能參考學習嗎？



洪孟楷透露，他拜託“立法院長”韓國瑜，能不能下次“國會”外交去新加坡，由院長帶隊，邀集三黨“立委”一起前往？韓國瑜沒有反對。