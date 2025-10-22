林佳龍：台美關係穩固　不會成貿易談判籌碼

台“外交部長”林佳龍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月22日電（記者 俞敦平）針對美國總統特朗普與中國國家主席習近平預計今年在韓國舉行的亞太經合峰會（APEC峰會）期間會面，已表態台灣議題可能納入討論。“外交部長”林佳龍22日受訪時表示，台美關係建立在《台灣關係法》與“六項保證”之上，具長期穩定與可預期性。台灣不會成為任何雙邊貿易談判的籌碼，政府並與美方維持直接且密切溝通。



今年APEC領袖峰會預定於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。特朗普先前受訪表示，與習近平會面時“台灣問題可能會被拿出來談”，引發各界關注美中互動的台灣變數。相關外電與智庫對峰會議題與雙邊會談安排已有多次報導，顯示此番互動將牽動區域經貿與安全情勢。



林佳龍今日受訪時強調，台灣與美國的關係是以《台灣關係法》與“六項保證”為基礎，架構清楚且行之有年，雙方在安全、經貿與民主價值上都維持密切合作。他說明，面對國際重大會談的各種揣測，政府一貫立場是以台灣利益為核心。透過既有的溝通管道與美方保持直接對話，確保台灣的安全與利益不受影響。



林佳龍指出，台灣是亞太重要且負責任的民主夥伴，將持續在多邊平台上扮演建設性角色，包括在亞太經濟合作會議框架下推動務實參與，並與理念相近國家深化供應鏈韌性、經濟安全與科技合作。台灣不會因他國雙邊談判而被動置於談判桌上，政府對任何涉及台灣的議題都會主動掌握與因應。



對於外界憂心台灣可能淪為美中貿易協商的交換條件。林佳龍重申，政府將持續強化整體實力與國際能見度，在既有友好基礎上擴大與重要夥伴的合作深度與廣度，並以冷靜、務實與堅定的態度面對變局。他再次表示，台美關係穩健，不會因單一場合的雙邊會談而動搖，台灣的民主與安全不會作為任何交易籌碼。