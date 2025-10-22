林佳龍：台正與美攜手強化高科技等合作

台“外交部長”林佳龍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月22日電(記者 俞敦平)台“外交部長”林佳龍今日在“立法院”“外交及國防委員會”報告“近期台美關係及關稅談判進展”時表示，台美關係持續深化，雙方在經貿、安全及供應鏈等領域合作進展順利。林佳龍指出，美國特朗普政府上任後積極推動再工業化與印太戰略，而台灣作為關鍵夥伴，正與美方攜手強化高科技、人工智慧及關鍵礦物等產業合作，共同維護印太區域穩定與繁榮。



“立法院”“外交及國防委員會”22日邀請“外交部長”林佳龍報告“近期台美關係及關稅談判進展”，併請“行政院”經貿談判辦公室、“經濟部”、“農業部”列席並備質詢。



林佳龍報告時指出，當前國際政經形勢變化劇烈，美國推動“再工業化”與“印太戰略”重塑全球經貿與安全秩序。台美雙方在安全、經濟與科技領域利益高度契合，維護區域和平與穩定是共同的核心目標。



林佳龍表示，美國總統唐納.特朗普政府以“讓美國更安全、更強大、更繁榮”為核心推動政策，積極展開關稅談判與供應鏈重整。台灣則秉持“價值外交”與“經濟日不落國”的理念，持續加強與美方的互利合作。他強調，“外交部”將依賴清德的指導，配合“行政院”與相關部會，深化在高科技、能源、人工智慧及關鍵礦物等領域的戰略夥伴關係。



林佳龍指出，特朗普政府多次在國際場合明確重申對台支持，包括美日韓外長聯合聲明及七大工業國（G7）外長聯合聲明，均強調維持台海和平穩定、反對片面以武力改變現狀。美國國務卿及國防部高層官員多次公開重申此立場，展現美方維護印太安全的決心。



林佳龍並提到，美方對賴清德宣布提升“國防”支出表示高度肯定，認為此舉有助於強化台灣防衛能力。美國軍艦持續通過台海，具體展現對航行自由與區域穩定的支持。



在經貿與產業合作方面，林佳龍指出，美國“再工業化”政策的重要支柱之一為人工智慧（AI）發展。美國政府今年七月公布“人工智慧行動方案”（AI Action Plan），目標維持全球領先地位。台灣在硬體製造與半導體產業具備關鍵優勢，與美國軟體生態系形成互補，雙方正評估以“軟硬整合”模式深化合作，推動AI與高科技產業鏈結。



此外，因應中國大陸宣布稀土出口管制，美國已與歐洲、澳洲、加拿大、印度及其他民主國家展開合作，強化稀土與關鍵礦物供應鏈安全。林佳龍表示，台灣與美國將透過“經濟繁榮夥伴對話”（EPPD）機制，就相關議題進行交流，打造“民主供應鏈”，增強半導體與科技產業韌性。