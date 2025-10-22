大手筆！綠委訪美稱台推1.3兆防務特別預算

綠委王定宇21日出席2025美台“國防”工業會議。（照片：王定宇臉書） 中評社台北10月22日電／今年度美台“國防”工業會議19日至21日在美國馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）舉行，據中央社報導，出席會議的民進黨“立委”王定宇表示，台灣政府預計在本月底、11月初提出規模高達新台幣1.3兆元的特別預算，將建立“台灣之盾”、提升台灣不對稱戰力、增加軍備縱深，以及台灣軍工業生產戰備存量的能力等四大支柱。



《中時新聞網》分析，從李登輝到賴清德任內，台軍方共通過4個特別預算，合計編列總金額為8927億元，因此，這次以防衛韌性跟不對稱作戰為主的軍購特別預算，只要金額破兆，就是“國防部”史上規模最大的1個特別預算，比過去4個特別預算加起來還多。



台方與會者包括，民進黨籍“立委”王定宇、沈伯洋及民進黨駐美代表處主任蕭舜文；國民黨駐美代表秦日新及空軍退役中將、國民黨中評委田在勱。秦日新並將發表主題演說。



王定宇在美台“國防”工業會議場邊記者會上表示，台灣政府預計提出新的“國防”特別預算，規模高達一.三兆元，為期七年、前四年是支付高峰期，共有四大支柱。這不僅提高安全、建構台美合作供應鏈，還能扶植台灣“國防”產業，使其成為自給自足、全球供應鏈的一環。



他進一步說明，第一大支柱是建立“台灣之盾”。台灣自製武器及向美軍購武器需協調整合機制發揮更好的效能，也需要指揮、控制整合系統將所有火力單元和感知系統，有效整合併導入人工智慧，因應中國對台各種空中威脅，特別是遠程火箭。



第二大支柱是提升台灣不對稱戰力，不只是製造無人載具，還包括無人機和反無人機。第三大支柱則是增加軍備縱深，必須加大戰備存量。



他也說，第四大支柱是希望讓台灣軍工業自己生產戰備存量，平時做為自由民主陣營的供應鏈一環，可以拚經濟，戰時可自給自足。



王定宇強調，特朗普政府重視夥伴要盡自己的責任，台灣系統性防衛力量的提升，從全社會韌性、打造“台灣之盾”到建立不對稱戰力、台美合作武器生產讓台灣能自給自足，都是這次會議關注重點，也是台美合作的重要基礎。