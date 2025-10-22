鄭麗文指2028明星不止一位　黃國昌認同

台灣民眾黨主席黃國昌受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文21日表示，國民黨未來有能力問鼎2028的政治明星有可能不止一位，會以公平公開制度產生最強候選人。台灣民眾黨主席黃國昌今天受訪時強調，台灣政壇人才濟濟，不管是中國國民黨還是台灣民眾黨，他相信都是如此。



黃國昌指出，現在的目標是怎麼讓台灣能不繼續被賴清德搞得四分五裂，有志之士大家一起努力。在這過程中，民眾黨會秉持最大的誠意和善意，與所有有志於這目標達成的朋友，一起攜手合作。



黃國昌今天在“立法院”受訪時針對鄭麗文提及2028會用公平制度產生最強人選一事，做出以上表示。



另外，國民黨立法黨團將主推停砍退休公教人員年金法案，黃國昌說，確實該停下腳步，好好思考檢討。過去9年的年金改革到今天為止的狀態，造成社會、經濟上的影響，現在為何缺這麼多老師，沒人想當公務員等等。民眾黨已完成政策民調，下周會向社會大眾說明，民眾黨對於停砍公教年金的態度。



黃國昌說，從改革到現在已經砍了9%，對於整體公教人員在最近這幾年物價調漲後，生活所造成的負擔，在教育環境所造成的負面衝擊，這些都是民眾黨關心的面向。