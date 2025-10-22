台出現首例疑非洲豬瘟　全台禁運禁宰5日

台官方證實，台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻。（中評社 資料照） 中評社台中10月22日電／台灣疑似爆發重大動物傳染病，台中出現首例疑似非洲豬瘟案例。台“農業部長”陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查。後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。



根據《中央社》“農業部”表示，該疑似案例場位於台中市梧棲區，牧場登記300頭豬隻，使用廚餘養豬。10月10日場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，因化製監控系統呈現死亡數量異常。10月14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治中未採樣，由化製監測系統顯現場內豬隻持續死亡，至20日已累計死亡117頭豬隻。當天動保處人員前往採檢送“農業部”獸醫研究所檢驗。獸醫所在21日上午11時收到檢體，當晚6時通報“農業部”檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。



台中動保處及“農業部”動植物防疫檢疫署立即前往該場，進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。



“農業部”說明，為防範疫情擴散，在22日凌晨3時至疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場（其中1場已停養），執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫調，釐清可能原因。



“農業部”表示，後續啟動7大應變作為：於今日前往台中成立前進應變所，並由杜文珍次長進駐。自今日12時起全台豬隻禁運禁宰（5天，視後續狀況延長）、今日起全面禁止使用廚餘養豬、進行全台各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。



另外，禁運禁宰前已運出之豬售進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；並將啟動全台各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；進行產銷調節，穩定豬肉供應。



非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻若染疫急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。



“農業部”強調，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但不是人畜共通傳染病，民眾不用恐慌。提醒各地方政府、畜牧團體、養豬業者及民眾務必提高警覺，落實場內生物安全措施；若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處新台幣100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。