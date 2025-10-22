藍黨團力推停砍年金　要綠別只挑軟柿子吃

國民黨團召開“停砍公教年金修法啟動！爭公道！要尊嚴！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）2017年蔡英文政府啟動公教年改，讓公教人員退休金逐年遞減到現在已不到7成。中國國民黨“立法院”黨團本會期優先主推停砍公教年金修正案，今天召開記者會表示，目前每年報考公職人數已經從35萬人降至16萬人，馬政府時期曾高達52萬人榮景，顯示公教年改已經是惡改。



對此，民進黨今召開記者會，發言人吳崢今天表示，國民黨企圖推動反年改法案，將造成政府沉重的財政負擔，一旦被得逞，依退撫基金第九次精算報告，未來5年將支出超過新台幣2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，導致現職的公務員未來恐無退休金的窘境，呼籲藍白停止年金改革修法，切勿開倒車，不但掏空國庫還造成世代不公。



國民黨團強調，相較勞保從2020年開始撥補至今超過3千億元，結果民進黨現在說停砍公教年金要撥補2千多億，看起來只是民進黨不敢得罪勞工，怕沒有選票而已，擺明欺負退休軍公教人員，柿子挑軟的吃。



國民黨團今日召開“停砍公教年金修法啟動！爭公道！要尊嚴！”記者會，包括黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、“立委”牛煦庭、翁曉玲、林德福等人出席。



羅智強表示，國民黨團此次修法有三大目的，阻止文官崩潰、爭取公平對待、保障公教生活。馬政府時期公務人員最高報考人數曾達52萬，現在僅剩16萬，掉了7成之多。而公教人員是政府前進的核心引擎，民進黨執政，難道不是公務員撐起半邊天？但曾幾何時已經沒人願意當公務員，現在教師也缺的非常嚴重，民進黨擺明欺負軍公教。