田弘茂：高市面對中美博弈　台不宜期待過高

當代日本研究學會最高顧問、“國策院”長田弘茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月22日電（記者 張穎齊）日本自由民主黨總裁高市早苗21日當選日本首相。“國策研究院”院長田弘茂22日出席座談會表示，高市上任後將同時面對中美戰略博弈與區域安全壓力，如何在對美、對中之間拿捏分寸，考驗她的外交智慧。她雖對台灣友善、屢次訪台並與賴清德互動密切，台灣也不宜期待過高。



當代日本研究學會、“國策研究院”文教基金會22日於張榮發基金會舉辦“2025年日本首相指名選舉暨對台日關係影響”座談會，與會者包括“國策研究院長”田弘茂、當代日本研究學會理事長兼會長、成功大學政治系教系王宏仁、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、高雄大學政治法律學系教授楊鈞池、中山大學亞太英語學程（IMAPA）助理教授奇峯、中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁。



田弘茂指出，高市早苗是日本自1885年伊藤博文首任首相以來，第66位、也是首位女性首相，意義非凡。日本長期是男性主導的內閣體系，高市的出線象徵日本社會文化與政治性別角色的重大突破，高市的上任不僅對日本女性政治參與具有象徵性，也有助帶動企業與社會對女性領導者的重視與提拔。



田弘茂表示，高市早苗在日本政壇長期活躍，是自民黨內具有清晰主張的政治人物，但面對派系林立的自民黨，她必須快速鞏固基礎。高市沒有強大的派系背景，如何在多數派系之間協調、堅持自民黨政策，是她首要挑戰。



他進一步指出，日本內部問題嚴峻，包括人口急速老化、勞動力不足與經濟復甦遲緩。日本經濟雖略有回升，但與1970、80年代的榮景相比幾乎原地踏步。高市必須在預算分配上兼顧年長者照護與青年機會，否則難以形成持續發展動能。



田弘茂強調，高市若想振興日本經濟，勢必要推動高科技產業與全球接軌，提升AI、半導體等新產業競爭力，否則日本很難承擔更大國防預算與美國軍購壓力，美日安保條約是東亞安全的支柱，在印太新環境下，高市必須讓日本在防衛上更具戰略角色。

