安倍昭惠訪高雄向夫銅像獻花　陳其邁陪同

已故日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠22日率150名安倍後援會成員訪問高雄紅毛港保安堂並向安倍晉三銅像獻花致意，民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成、紅毛港保安堂主委張吉雄等人出席合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）已故日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠22日率150名安倍後援會成員訪問高雄紅毛港保安堂，在安倍晉三銅像前獻花致意，場面哀戚肅穆。安倍昭惠致詞提到，有向夫君在天之靈報告高市早苗當選首相的好消息，在天上的先生也會為高市早苗加油。



安倍昭惠率安倍後援會成員150人訪台，22日來到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像致意。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委許智傑、民進黨籍高雄市議長康裕成及議員林智鴻、湯詠瑜到場陪同。



安倍昭惠致詞時表示，今天這麼多人來，內心感到很歡喜，她的先生過世已超過3年，但每次來台灣訪問都非常歡迎她，把她當成自己人歡迎，她想她的先生也非常開心。



安倍昭惠表示，非常可惜日本還沒有安倍前首相的銅像，不過高雄已有安倍前首相的銅像。她說，今天非常多山口縣的好朋友一起過來，都是選舉非常支持她們的，還有很多好朋友過來一起獻花，“感覺我先生好像也在這邊跟大家說謝謝”。



由於高市早苗當選日本首位女首相。安倍昭惠也提到，這次訪問在很早之前就已決定，剛剛有向先生報告高市早苗當選首相的事，希望在天上的先生也會為高市早苗大臣加油。



安倍昭惠說，高市早苗是日本第一個女性當選的大臣，當選之後可能沒有辦法這麼輕易來到台灣，但台日關係，她和蒞臨的各位，都願意為台日關係去努力、去保持。



高雄市紅毛港保安堂主委張吉雄致詞表示，感謝日本傾全力支持台灣，台灣會永遠記住，他請安倍夫人把這裏當自己的家，這裡有群台灣人會用生命守護安倍晉三銅像銅像及紀念公園。過程中張吉雄還一度哽咽。



安倍昭惠2023年7月18日首度至紅毛港保安堂，向廟方在2022年她的丈夫安倍晉三遇後打造的銅像獻花致意；2025年6月21日是二度造訪，本次10月22日是第三度造訪，並參觀落成的安倍紀念公園。