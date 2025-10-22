談服貿稱黑箱談關稅要保密　馬文君批綠雙標

藍委馬文君。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月22日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”馬文君今日在“立法院”質詢時，批評民進黨政府在台美關稅談判中以“絕對機密”為由拒絕說明細節，透明度遠不如當年國民黨政府推動服貿協議時期。她指出，民進黨過去以“黑箱服貿”為由發動抗爭，如今執政卻以機密為借口封鎖談判內容，是標準前後不一的雙重作法。



“立法院”“外交及國防委員會”22日邀請“外交部部長”林佳龍報告“近期台美關係及關稅談判進展”，併請“行政院”經貿談判辦公室、“經濟部”及“農業部”列席備詢。



馬文君質詢時指出，政府在台美關稅談判中以“絕對機密”為由拒絕公開資訊，“國會”與民眾皆被排除在外。她痛批，民進黨當年在野時指控《兩岸服務貿易協議》（服貿）是“黑箱”，如今卻在台美談判上重蹈覆轍，“昔日高喊透明，如今自己關起門談，美其名曰保密，這才是真正的雙標。”



她要求“農業部”上台說明參與談判的人員安全查核情形。“農業部”官員回應，相關人員均依規定接受查核並出境報准，但無法說明具體密等。馬文君當場質疑，“連自己被列哪一級密件都不知道，卻要民眾相信這是依法保密？”



馬文君進一步指出，“行政院”宣稱談判屬“絕對機密案件”，卻拿不出完整名單與查核程序，程序鬆散、說法前後矛盾。她批評，副院長鄭麗君與“政務委員”楊珍妮當年都是反服貿“黑箱”論的主要聲音，如今卻在台美談判上堅持保密，“綠營當年罵別人黑箱，今天自己卻鎖上門。”