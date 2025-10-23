李鎮宇：高市早苗的經濟主軸以安保帶動產業

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）日本自由民主黨總裁高市早苗21日正式成為日本史上首位女性首相。台新金控首席經濟學家李鎮宇22日在一場座談會上表示，高市早苗的上任提振市場信心，日股單日上漲3350點、漲幅約7%，顯示市場對她延續安倍經濟學、推動安保產業資本主義的政策前景普遍看好，日圓不會大貶，甚至有望回升。



李鎮宇表示，高市早苗21日上任，日本股市接近5萬點關卡，是自民黨確定她出線後的最大單日漲幅，象徵企業界對新經濟政策的期待，市場對她的信任度極高，因為她具備完整的經濟視野與政策藍圖，繼承安倍時期的三支箭政策，並注入新一輪結構改革概念。



李鎮宇，美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學博士，精通半導體產業、國際金融，現為台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長、台新新光金控永續長、“國策院”特聘研究員。曾任台灣大學經濟系兼任助理教授、台灣陽明交通大學兼任教授台新投顧總經理等。



他指出，外界憂心高市上任後日圓將大貶值，但實際情況相反，日圓不會大貶，甚至可能反彈，匯率本質是雙向運動，目前美國可能進入降息周期，美元走弱，反而讓日圓穩定甚至升值，高市若能維持財政紀律與政策連續性，日圓有望擺脫長期貶勢。



他說，高市的經濟主軸強調“以安保帶動產業”，整合軍工、科技與能源產業，形成“安保產業資本主義”。她主張重啟核能、強化防衛、推動戰略性產業投資與憲法修正，並強調數位經濟、AI、5G與量子運算發展，是日本再工業化的核心方向。



李鎮宇指出，高市早苗是日本少數兼具“政策控”特質的政治人物，對產業結構、國安與經濟連動關係掌握極深，她不僅繼承安倍經濟學，更提出結合經濟與國安的新戰略思維，而這與台灣推動“信賴產業”的邏輯相似，皆以產業鏈韌性為經濟基礎。

