游志勇：台灣旅遊生意慘澹　業者只能自救

苗栗縣觀光協會理事長游志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月22日電（記者 盧誠輝）近年台灣遊客瘋出境旅遊，陸客又無法來台，導致台灣內部旅遊慘淡。苗栗縣政府為搶救觀光產業，已連續2年舉辦旅遊業者媒合會。苗栗縣觀光協會理事長游志勇告訴中評社，台灣內部旅遊生意相當慘澹，因此業者只能自救，希望透過這次的媒合會，能讓苗栗縣的觀光產業多少帶來一些生機。



游志勇強調，推廣的方法就是盡可能把苗栗縣與海外相似的景點找出來，讓台灣遊客知道，相似的景點在台灣也有，不一定非得去境外旅遊，在苗栗縣一樣能享受到相同體驗。



苗栗縣政府22日在苗栗巨蛋體育館舉行“2025苗栗縣觀光產業及全台旅行業媒合推廣會”，包括鍾東錦、苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗縣政府文化“觀光局長”林彥甫、中國國民黨籍苗栗市長余文忠、苗栗縣觀光協會理事長游志勇、苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠和多位藍綠議員都到場力挺。



游志勇表示，台灣遊客近年來都在瘋境外旅遊，讓台灣內部旅遊生意相當慘澹，因此苗栗縣觀光協會想盡辦法要吸引遊客到苗栗來，盡可能把苗栗縣與海外相似的景點找出來，讓台灣遊客知道，相似的景點在台灣也有，不一定非得去境外旅遊，在苗栗縣一樣能享受到相同體驗。



游志勇指出，這是連續第2年舉辦苗栗縣觀光產業與全台旅行業媒合會，全場近百攤的苗栗在地業者可以讓大家一次逛個夠，上午媒合會結束後會舉辦午宴款待全台6百家逾8百人的旅遊業者，下午則會安排遊覽車載8百名業者到苗栗各景點去採線，讓大家能親身體驗專屬苗栗的山、湖、海魅力。



游志勇強調，苗栗縣擁有豐富的人文、美食與客家文化，是很適合深度旅遊的地方，希望大家有機會都能到來感受苗栗的好山好水，也歡迎大家有機會都能來苗栗把18鄉鎮玩透透。