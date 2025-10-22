羅智強響應鄭麗文募款　捐50萬喊話力挺

國民黨團書記長羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文昨天提及募款策略，呼籲黨員小額捐款，積沙成塔、聚少成多。國民黨“立法院”黨團書記長、也是鄭麗文的主席選舉競爭者羅智強今天響應，宣布將參選黨魁時出版的新書所得其中的新台幣50萬元捐給國民黨，並喊話力挺鄭麗文。



針對募款規劃等問題，鄭麗文昨日受訪表示，相信大家對國民黨的新期待、關注度，並指台商遍布全球，相信募款也會因國民黨行情水漲船高而更加順利。她透露，自己當選沒幾天就已有許多朋友說要回歸、參加國民黨，所以更希望小額募款、捐款，積沙成塔、聚少成多。



羅智強今天宣布捐出50萬元，響應鄭麗文的小額募款。他表示，是將自己參選國民黨主席時出版的新書所得書款其中的50萬元，捐給國民黨。該書款他已陸續捐款有三個方向，50萬元給花蓮縣政府，協助光復鄉災後重建；36萬元購買“萊爾校長紓壓球”，支援國民黨主席朱立倫的挺黨工募款行動；此次再捐50萬元，響應準主席鄭麗文的小額募款呼籲。



羅智強說，他要對所有國民黨同志說一句肺腑之言“選舉結束，就是團結的開始。”無論大家對選舉結果有什麼感受，祝福也好、期待也罷，現在共同責任就是守護“中華民國”、下架民進黨、下架賴清德。新主席鄭麗文需要大家全力支持、團結同行。他期許也相信，鄭麗文會把大家的意見記在心上。



至於鄭麗文昨天提到，國民黨未來有能力問鼎2028的政治明星有可能不止一位，會以公平公開制度產生最強候選人。



羅智強說，國民黨主席選舉是就是一個政見的黨員公投，事實上鄭麗文過去的政見就是如此，經過黨主席選舉後勝出，那就尊重鄭主席對未來整個形勢的判斷。