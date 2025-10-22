台中爆非洲豬瘟　陳其邁：高雄以5作為防堵

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪。（中評社 資料照） 中評社高雄10月22日電／台中市梧棲區某飼養300頭豬隻的畜牧場10日起陸續出現豬隻死亡案例，21日確診為非洲豬瘟陽性，成為全台首起本土病例。民進黨高雄市長陳其邁22日獲悉後，立即召開跨局處緊急會議，下達5大防疫指令，開設“非洲豬瘟疫情應變中心”，要求各局處以最高規格落實防疫作為。



高雄市府表示，已要求農業局、動保處、環保局、衛生局、海洋局等相關局處，立即執行相關作為。



第一，以電話、新聞等各管道通知本市養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，釋出消毒藥劑請養豬戶加強場區及進出車輛加強消毒。



第二，針對高雄4處肉品市場派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。



第三，要求高雄市飼料廠車輛進出畜牧場務必自主消毒車輛才能進出畜牧場。



第四，管制廚餘場及掌握其來源並加強稽查，瞭解食材來源，以避免由中國大陸私帶相關肉品來台灣，同時加強載運廚餘車輛、運豬車輛的管控及路線加強掌握。



第五，高雄市已開立非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處本於職掌分工合作，全力防堵非洲豬瘟入侵。



陳其邁再三強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，包括經發局、消保處、衛生局、社會局等與一般民眾生活相關的局處，也要協助宣導防疫資訊，才能提高防堵力道，守護高雄市民與養豬產業的權益。