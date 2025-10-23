何思慎：高市早苗挑戰多　關鍵是能坐多久

輔仁大學日文系特聘教授何思慎。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）日本自民黨總裁高市早苗21日正式就任日本首位女性首相。輔仁大學日文系特聘教授何思慎22日在一場座談會上表示，高市早苗接下已故前首相安倍晉三之後的政治重擔，但日本政治派系林立、黨內矛盾未解，其實本來的挑戰就不在於能不能當首相，而是能坐多久？



何思慎指出，自民黨在安倍晉三之後陷入強人之後難繼任的困境，安倍執政長久、表現突出，造成後繼者無論誰上台都被拿來比較，安倍之後的首相，往往民意掌聲低、難以久任；而從小泉純一郎以來，日本幾乎每年換一任首相，舉例前首相石破茂、菅義偉等人任期短暫，就是這種結構性問題的縮影。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任國際關係學會監事、當代日本研究學會副會長、台灣大學日本語文學系兼任教授、輔仁大學外語學院日文系教授兼日本研究中心主任等。



他認為，高市早苗21日上任記者會表現沉穩、調整得宜，顯示準備充分，然而日本民意最在意的是經濟成長與民生回應，若高市早苗內閣無法在經濟上滿足民眾期待，無論外交與國防再有想法，也很難走太遠。



針對自民黨內部狀況，何思慎分析，黨內派系歷經“募款餐券弊案”打擊，雖重創形象，但也迫使各派系暫時團結，自民黨此刻已是存亡之秋，若內鬥不止，可能再次下野，這次各派系選擇“相忍為黨”，不願一同下台找工作，展現一定程度的團結意識。



他指出，自民黨內傳統三大派系包括宏池會、清和政策研究會與茂木敏充領導的第三勢力。茂木現任外務大臣，具備外交經驗，與中美都有往來，是黨內少數能在國際場合周旋的政治人物，但黨內人望低、欠缺群眾魅力，使其難以取代高市。

