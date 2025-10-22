台官方：豬肉暫停出口、釋出庫存穩定供應

台“農業部”表示，台灣固定庫存1個月冷凍豬肉，庫存量足夠供應，已經暫停豬肉出口。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／台灣爆發首例疑似非洲豬瘟案例，全台豬隻禁運禁宰5天。台“農業部”表示，台灣固定庫存1個月冷凍豬肉，庫存量仍足夠供應；而作為豬肉出口地區責任，已經暫停豬肉出口。



根據《中央社》報導，“農業部”22日召開臨時記者會宣布，接獲台中通報疑似非洲豬瘟案例，台中梧棲一處養豬場死亡豬隻，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，目前仍在進行病毒株分離，進行最後確認。



針對台中通報疑似首例案例，“農業部”宣布，今天中午12時起，全台豬隻禁運禁宰5天，後續將視狀況延長，並同步進行產銷調節，釋出冷藏、冷凍豬肉，穩定豬肉供應。



“農業部”畜牧司司長李宜謙表示，平常庫存民間或肉品市場的庫存豬肉，都有1個月的量，禁運禁宰5天仍應足夠供應目前需求。



台灣是世界動物衛生組織（WOAH）認證的三大豬病“非疫國”，有部分豬肉外銷至其他國家，包含菲律賓、新加坡等。根據統計，截至9月底止，生鮮及冷凍豬肉外銷逾250噸。



“農業部次長”杜文珍表示，作為有責任出口地區，已經暫停豬肉出口，待相關疫情都釐清後，才會恢復原來措施。