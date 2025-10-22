藍推停砍年金　綠批掏空公庫、破壞世代正義

民進黨22日由黨團書記長陳培瑜、發言人吳崢召開“國民黨迷途知返 年改莫走回頭路”記者會。（照片：民進黨提供） 中評社台北10月22日電／中國國民黨“立法院”黨團本會期將停止年金改革列為優先法案，民進黨“立院”黨團書記長陳培瑜、發言人吳崢22日舉行“國民黨迷途知返 年改莫走回頭路”記者會，呼籲藍白停止年金改革修法，切勿開倒車，不但掏空工庫還造成世代不公。



吳崢指出，過去馬英九、吳敦義、江宜樺再到關中，皆表達推動年改刻不容緩，但國民黨又想打臉過去的自己，企圖修法中止年改；一旦被得逞，依退撫基金第九次精算報告，未來五年“國家”將支出超過2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，如此引鴆止渴的法案，呼籲社會大眾千萬不能讓國民黨極其不理性的修法提案通過 。



吳崢表示，國民黨正企圖扼殺年金改革。2016年蔡英文上任後，經過一番劇烈社會對話，民進黨完成年金改革重大艱鉅的任務。一旦國民黨凍結年金改革，對國家財政將造成沉重負擔，退撫基金未來破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。



陳培瑜表示，蔡政府扛下世代正義的重擔，積極推動年金改革，目標是“領得久、領得多、大家都領得到”，即使改革中仍有很多勞工及現職的公、教職人員，都比退休人員領得退休金來的更少，現在停止年改難道沒有世代不公的問題。



陳培瑜痛批，藍白不要臉，持續召開相關記者會，要相關行政單位提出相關的說法，但藍白正在開改革倒車。國民黨認為自己沒辦法回到“中央”執政，就這樣製造麻煩、掏空工庫破壞世代正義，也拜託國民黨、民眾黨委員，停止年金改革的修法程序，不要碾壓表決，不要出一張嘴，這不是丟給民進黨負責，而是讓2300萬人為他們的錯誤買單。