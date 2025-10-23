楊鈞池：高市早苗友台　台日關係將更緊密

高雄大學政治法律學系教授楊鈞池。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）日本自民黨總裁高市早苗21日正式就任日本首位女性首相。高雄大學政治法律學系教授楊鈞池22日在一場座談會上指出，高市早苗長期展現友台立場，曾公開主張台灣應加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，並提倡建立“日台準安全聯盟”。她重視半導體與AI科技供應鏈合作，也延續安倍晉三“台灣有事即日本有事”的戰略思維，顯示未來台日關係將更緊密。



楊鈞池表示，高市早苗早在2024年就明確提出，日本與台灣可建立準安全聯盟，深化經濟與安全合作。今年4月，她率日本國會代表團首次訪台，與賴清德、蔡英文及韓國瑜等政要會晤，雙方就半導體、AI及經濟安全議題交換意見，並出席公開研討會發表專題演講。



楊鈞池，台灣大學政治學博士，專長日本政治與外交，東北亞區域安全，歷任高雄大學通識教育中心主任、政治法律系教授、東京大學法學部客座研究員、佛光人文社會學院政治學研究所兼任助理教授、中國文化大學大陸研究所兼任助理教授、玄奘人文社會學院公共事務管理學系助理教授等。



他指出，高市當時在演講中明確提出“日台半導體供應鏈合作”構想，強調台日可在AI、科技與經濟安全保障上建立互信夥伴關係。高市心裡非常清楚，台日是科技與民主價值共同體，未來合作空間相當大。



楊鈞池提到，高市早苗10月2日也曾投書美國哈德遜研究所，強調日本關心台海穩定與和平，並指出日本絕不允許透過武力威脅改變現狀，她曾說台灣是日本極為重要的夥伴與寶貴朋友，展現對台明確的支持立場。



他說，高市早苗多次在記者會與媒體訪談中重申“台灣有事就是日本有事”，延續已故前首相安倍晉三時期的安全戰略觀，反映日本對台海情勢的高度關注與警覺。



針對高市早苗內閣人事布局，楊鈞池指出，新內閣的多位核心成員都與台灣關係深厚，顯示她有意加強台日合作。

