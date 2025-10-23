劉奇峯：高市早苗有機會扮演印太穩定器角色

中山大學亞太英語學程（IMAPA）助理教授劉奇峯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）日本自民黨總裁高市早苗21日正式就任日本首位女性首相。中山大學亞太英語學程（IMAPA）助理教授劉奇峯22日在一場座談會上指出，美國總統特朗普重新執政後推行“美國中心”政策，美國與印度關係出現緊張與不穩定，這讓新上任的高市早苗有機會重新扮演印太穩定器角色，她可藉國防產業與先進科技政策推動，平衡美中印關係，也將為台灣帶來更多參與多邊合作的空間。



劉奇峯指出，美國在特朗普重返白宮後採取更強硬的貿易保護主義，美印關稅爭議頻傳，關係趨向負面。相對之下，日本在高市早苗上任後，可重新強化外交與經濟政策主動性，並在印太架構中尋求戰略再平衡。高市早苗強調科技與安全產業融合，將使日本重新發揮領導力。



劉奇峯，美國南卡羅萊納大學政治學系博士，歷任印度弗萊明大學社會科學系國際政治副教授、南亞暨東南亞研究中心創始主任。研究領域涵蓋政治地理學、地緣政治與科技、武裝沖突、大國政治、印太戰略與印度。現任中山大學亞太事務英語學程助理教授。



他表示，高市早苗任命的經濟產業大臣赤澤亮正與美國關係密切，有助於穩定日美經貿關係，同時推動防衛工業升級，她對CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）態度開放，對維護區域自由貿易秩序具有正面影響。



劉奇峯提到，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美是42歲的美日混血政治人物，這項人事安排耳目一新，象徵日本世代交替與開放姿態。小野田代表年輕、國際化與性別平權形象，對高市早苗的“內閣”團隊來說，是展現團結與延續安保戰略的重要象徵。



他指出，高市早苗曾任經濟安保大臣，對經濟與國防鏈結政策有深厚理解。她上任後立即獲印度總理祝賀，顯示雙方長年戰略互信。日印早在2014年簽署“特別戰略夥伴關係”，並在半導體、礦產、風力發電等領域簽訂多項合作備忘錄。未來觀察重點是日印是否會進一步升級戰略合作，包括海陸空軍聯合演訓與防衛合作擴大。

