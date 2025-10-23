郭育仁：高市早苗面臨特朗普投資與軍費壓力

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）日本自民黨總裁高市早苗21日正式就任日本首位女性首相。中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁22日在一場座談會上指出，高市早苗雖無國政選舉壓力，執政時間相對充裕，但面臨美國總統特朗普要求日本大幅投資及軍費提升壓力，恐難完全拒絕，高市可能被迫妥協配合。不過高市任內台日關係仍將在多領域加速推進，特別是在海底電纜維護與安全合作方面。



郭育仁表示，去年9月27日外界原預期自民黨總裁人選將是高市早苗，最終由時任首相石破茂出線，但石破執政1年內即面臨參議院改選壓力，施政困難重重，相較之下，高市早苗至少2年內沒有國政選舉，可有餘裕推政策，算是幸運。



郭育仁，美國南加州大學政治學博士。現任中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長、“國策研究院”副院長、當代日本研究學會理事，研究領域：亞太安全議題、美日關係與軍事同盟、日本國防政策與國防工業。曾任陸委會諮詢委員、“國防大學”特聘研究員、中山大學日本研究中心執行長、“中研院”歐美研究所訪問研究員等。



他指出，石破茂上任時尚有蜜月期，但高市早苗沒有，她10月4日當選自民黨總裁後，公明黨隨即退出執政聯盟，導致日本首相選舉延後，21日才正式就任，是戰後少見的情況。上任後首要挑戰是追加預算，高市競選時提出廢除汽柴油稅、增加地方補助等重大政見，規模約1.5兆日圓，但目前年度剩餘預算僅約3千億日圓，勢必得與在野黨協商。



他說，特朗普即將訪問日、韓，各界都在用放大鏡看高市，她作為日本第一位女首相，外交與施政都會被放大檢視，而特朗普此次訪日“主要是要收錢”，要求日本投資5500億美元、韓國3500億美元到美國，並要求提出具體投資項目，高市早苗應會在部分經貿議題上妥協，但在軍費問題上空間有限。

