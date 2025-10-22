安倍昭惠率團訪高雄　午餐吃台灣辦桌

安倍昭惠22日率150名安倍後援會成員訪問高雄紅毛港保安堂，廟方安排午宴體驗辦桌文化，開桌前大家舉杯慶祝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）已故日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠22日率150名安倍後援會成員訪問高雄紅毛港保安堂，高雄紅毛港保安堂設宴招待，用台灣特有的辦桌文化來進行交流，在廟埕席開17桌，10道菜色有魚有肉，讓訪問團員吃的相當開心。



安倍昭惠率安倍後援會成員150人訪台，22日來到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像致意。隨後又參觀今年4月落成的“安倍紀念公園”，公園有一塊巨石寫著“日本有事就是台灣有事”。保安堂也席開17桌讓參訪團享用台灣美食。



日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委許智傑、民進黨籍高雄市議長康裕成及議員林智鴻、湯詠瑜到場陪同。



紅毛港保安堂上午11點在廟埕前席開17桌宴請到訪的安倍後援會成員，讓訪問團體驗台灣特有的辦桌文化。扮演東道主的高雄市紅毛港保安堂主委張吉雄也表示，歡迎各位遠道而來，把這裡當成自己家，讓廟方用熱忱的心與台灣家常菜來交流。



菜單共有10道菜，羊排、炒干貝哈菜、砂鍋、和風蝦、魚丸湯、鰻魚米糕、雞腿肉山藥湯、清蒸海雞母魚、羹、海鮮小吃前菜等，這樣一桌大約新台幣6千元。另外也提供茶、水，主桌有放皇家禮炮21年，各桌則有台灣啤酒，讓不少團員開心舉杯用日語說“乾杯”，氣氛熱絡。



由於安倍昭惠身分特殊及訪問團人數眾多，警方也出動至少20名警力到場維持秩序，開桌致詞時，訪問團代表除了感謝美食招待，也提到想不到有這麼多警力保護大家吃飯，非常安心，也讓現場眾人聽了笑成一團。