“正國會”推黃秀芳選彰化縣長　邱建富遭除名

“正國會”22日發出聲明，決議推舉黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選。（“正國會”提供） 中評社台北10月22日電／民進黨“正常國家促進會”22日發表聲明指出，經多份民調觀察，結果都顯示民進黨“立委”黃秀芳是最強人選，因此決議推薦黃秀芳代表“正國會”參與民進黨2026年彰化縣長初選；此外，“正國會”決議，將前彰化市長邱建富除名。



2026彰化縣長改選，戰局熱鬧，從1989年起，彰化縣即呈現藍綠輪流執政的局面，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長會不會回到民進黨手上？藍營方面，普遍認為藍委謝衣鳳為首要人選，另傳出王惠美屬意縣府工策會總幹事洪榮章角逐。台灣民眾黨“立委”張啟楷也傳出有意爭取透過藍白合參選彰化縣長。



中國國民黨籍彰化縣長王惠美2任縣長任期將屆，無法再連任，藍綠陣營都有人被點名參選下屆彰化縣長。其中，綠營部分，民進黨籍新潮流“立委”陳素月、“正國會”黃秀芳以及前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢都可能參選。



綠委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富最早表態爭取參選2026彰化縣長。其中屬於“正國會”派系的邱建富準備許久，他在2022年就曾宣布爭取黨內提名，但最終在協調之下退讓，所以這次早早就展開布局，也在各地方掛起看板增加曝光度。