藍白合要收拾民進黨？王世堅：聽聽就好

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月22日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席當選人鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌皆贊同談談看藍白組聯合政府，鄭麗文更曾喊出收拾民進黨。民進黨籍“立委”、中常委王世堅22日受訪表示，藍白可有看法、可喊口號，聽聽就好，執政黨只管做事，也沒必要回狠話說“那我們一統江湖、消滅所有在野黨”這種話。



王世堅22日下午出席民進黨中常會前受訪，記者問，鄭麗文贊同黃國昌提出組聯合政府，鄭麗文更曾喊出自己出身並瞭解民進黨、第一要收拾民進黨看法？



王世堅說，藍白應讓人民看見具體施政理念與政策成果，而不是口頭喊話，人民都看在眼裡，執政黨雖然最近滿意度不高，但還是努力做對的事，當然有錯也會檢討改進中，那執政黨也不必去回應、講狠話，“難道我們是否也要講一統江湖、消滅所有在野黨？那就不對了，不是這樣”，所以聽聽就好。



記者問，鄭麗文當選國民黨主席，但民進黨主席賴清德僅送盆花、未發賀電，鄭麗文嘆很悲哀。



王世堅認為，賴清德“國事”如麻，台灣政黨那麼多，不可能面面俱到，送花給在野黨已是很大的善意，心意最重要，一張卡片也是，何況是一盆花，已經很具體，呼籲鄭麗文應雍容大度，不要在小枝小節上爭論計較，這樣很不好。



記者再問，王世堅被大陸抖音博主王博改編的歌曲《沒出息》翻唱爆紅全球，紅遍日本、韓國、英語、拉丁語、非洲黑人等版本，還算是如綠委王義川所說的“抖音統戰”嗎？



王世堅笑說，台灣是民主“國家”，王義川可有看法，他尊重、不批評，但他要引用《史記.李將軍列傳》表示“桃李不言，下自成蹊。”可能就是這首歌受歡迎的原因吧。