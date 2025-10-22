賴清德拍板提名4縣市長選將　迎戰2026

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月22日電（記者 張穎齊）民進黨22日召開中執會，黨主席賴清德宣布正式提名台中市“立委”何欣純、原住民“立委”陳瑩、嘉義市“立委”王美惠及宜蘭縣律師林國漳，分別角逐2026年台中、台東、嘉義市及宜蘭縣長選舉。賴清德強調，地方政治是一切治理的基礎，民進黨將以最負責態度提名優秀人才，延續地方與“國家”發展動能。



民主進步黨第21屆第9次中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞，經過選對會諮詢地方各界意見，並充分討論後，今天中執會將針對“2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單”的提案，進行討論議決。



賴清德說，此次建請徵召提名的4個縣市長候選人，有3位是傑出的“國會”戰將：何欣純委員、陳瑩委員、王美惠委員，以及1位備受推崇的法律人林國漳律師，他們都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才。



他指出，明年的地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對“國家”來說，都非常重要。因此，民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀的縣市長人選，來為人民服務，讓台灣的發展能持續向前邁進。



賴清德強調，不論是今天要討論議決的4位提名候選人，還是未來提名的人選，希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。