台中畜牧場染非洲豬瘟　老農損失200多萬

台中市梧棲一處畜牧場爆發非洲豬瘟，成為台灣首例本土疫情。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／台中市梧棲一處畜牧場爆發非洲豬瘟，成為台灣首例本土疫情，該畜牧場自10月10日起陸續出現豬隻異常死亡，共117隻，其餘195隻則被預防性撲殺，86歲陳姓老農無奈表示，養豬35年從未遇過這種情況，損失超過200萬元，並說不會再養豬。



根據《中時新聞網》報導，陳姓老農22日無奈表示，在梧棲養豬已35年，近年因年事已高，由兒子接手經營，這次疫情讓場內豬隻全數死亡或被撲殺，損失超過200萬元，他感嘆“從沒遇過這種情形”，並說不會再養豬。



台“農業部”今上午召開記者會指出，該畜牧場採“成豬餵廚餘、仔豬餵飼料”的飼養方式，防疫人員為避免疫情擴散，已預防性撲殺剩餘195頭豬，並清消現場，同時對周邊兩處豬場實施管制。



“農業部”說，經專家討論後，宣布全台豬隻禁運禁宰5天，以防止病毒擴散至其他地區；此外追查發現該場曾於9月底向台中潭子採購豬隻，並協助運送至台中大安區，不過相關豬場目前均未出現異常。



“農業部”指出，非洲豬瘟以接觸傳染為主，病毒可經由廚餘、節肢動物、感染動物分泌物、排泄物，或人員、車輛夾帶而擴散，急性發作死亡率高達100%，且無藥可治、無疫苗可防，該病毒具極強環境存活力，可在冷藏豬肉中存活百日、冷凍豬肉千日，即使豬隻死亡仍可存活十多周，防疫難度高，要很小心。