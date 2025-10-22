恢復黃復興黨部？國民黨：相信不會發生

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（照片：國民黨提供） 中評社台北10月22日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文22日公布第一波黨部人事安排，將由前國民黨秘書長李乾龍擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。國民黨文傳會主委林寬裕今天被問及是否擔心恢復黃復興黨部?他表示，相信不會產生這種狀況。



林寬裕強調，國民黨年輕化、內造化的路線已經獲得肯定，他堅信新主席一定會繼續這樣的成果，爭取更多民眾支持。



現年77歲的季麟連為退役海軍陸戰隊二級上將，國民黨主席朱立倫去年3月裁撤黃復興黨部後，他曾抨擊是乾綱獨斷。



綜合媒體報導，國民黨今日下午召開中常會，林寬裕會後回應媒體詢問，是否擔心國民黨改革之路走倒退路？林寬裕表示，國民黨這四年在朱立倫帶領下，年輕化、內造化、扁平化路線都獲得肯定和大多數選民的認同，所以他堅信新主席會繼續現在的成果，爭取更多民眾的支持。



媒體追問，是否擔心黃復興黨部重啟，重新成為黨中之黨？林寬裕說，他相信不會產生，因為這次選舉過程哩，大家都可以看到很多黨員自主投票，很多人認同朱立倫定調的組織內造化、精簡話、扁平化等，這些都是因應時代需求，他們的“萊爾校長”系列廣告已經是最好的說明，我們跟得上時代，我們永遠會以迎合時代的方法來打好每一場的選戰，這就是國民黨一定會走的路。