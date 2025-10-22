國民黨主席朱立倫月底率黨務主管211人總辭

國民黨主席朱立倫。（照片：國民黨提供） 中評社台北10月22日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日走馬上任，現任主席朱立倫今天表示，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長與一級黨務主管等專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人都將統一在月底提出總辭，隨他同進退，這是為了尊重新任主席的任命權。



鄭麗文今天下午已公布第一波黨務人事，由前國民黨秘書長李乾龍擔任副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。第22屆第一次全代會預定11月1日她就職當天舉行。



朱立倫今天下午出席“立法院”第11屆第4會期黨團幹部布達授證典禮時表示，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人都將統一在月底提出總辭，隨他同進退，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。



朱立倫說明，他是10幾年來第一個做完4年完整任期的黨主席，過去沒有這個機會，因此這次可建立完整的慣例，並期許國民黨未來在新任黨主席帶領下，將更團結、更強與更好，祝福鄭麗文可帶領全黨團結勝選。



朱立倫提到，“立法院”是國民黨最重要力量，國民黨雖然是在野黨，但是最大黨團；過去1年半來國民黨團非常團結、表現優秀，新會期仍將身負重任，除了日前已通過有關普發現金的特別預算案，接下來還有許多重要的民生法案，以及總預算案與“國防”特別預算案。



朱立倫表示，“國防”預算金額龐大，將影響未來數十年台海間的“國防”戰略，國民黨的立場是絕對支持“國家安全”以及強有力的“國防”，但還是必須站在人民角度進行監督；11月本來是自造潛艦預計交艦的時間，目前看來跳票的機會很高，且可能會一再延宕，這對“國防”戰力的影響很大。



朱立倫說，國民黨支持對美軍購，但也必須站在人民角度監督。至於軍公教關心當前停砍或減砍不公的年改問題，國民黨應努力協商所有在野黨團，也希望執政黨要共同支持。