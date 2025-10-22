夏立言：九二共識是解決兩岸問題的鑰匙

國民黨副主席夏立言出席“導正史觀 放眼未來”紀念台灣光復八十週年研討會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）針對兩岸問題解決方案，中國國民黨副主席夏立言今天下午在一場研討會上表示，我們已經有了一個可以解決兩岸問題敲門磚，鑰匙就在我們手上，那就是九二共識。現在應該做的，是要告訴民衆到底九二共識的實質內容是什麼，九二共識的功能是哪些，這樣才能建立兩岸一個互動互信的政治基礎。



夏立言說，有人說國民黨應該進行一場兩岸政策的大辯論，但他認為不需要，因為已經有了九二共識，這是我們手上一個解決兩岸問題的很好方式，只是因為它被污名化，導致台灣社會沒有人願意接受，所以更需要國民黨好好向社會大眾述說，什麼是九二共識，這是國民黨的任務。



夏立言今日出席梅花媒體集團主辦的“導正史觀 放眼未來”紀念台灣光復八十週年研討會。他在會中表示，在民進黨執政下，目前兩岸之間完全沒有共同的政治基礎，加上民族認同這一部分，一個要往獨的方向走，一個希望往統的方向，完全沒有交集。而民進黨政府在恨中、仇中、反中、逢中必反下，讓兩岸越走越遠。



夏立言說，在法律上來講，民進黨也用盡了各種方法，阻擾兩岸往和平前進，不管是把中國大陸界定為境外敵對勢力，或是把所有交流都當做中共統戰的工具，未來還可能要修“國安”十法等等。所以不管從史觀，實際的法律層次都在阻擋兩的交流，中國大陸當然要作出相對應的反應，這也是大陸軍演、軍機繞台頻繁的主因。



夏立言表示，這些做法不只讓兩岸撕裂，更是讓台灣社會撕裂，更讓台灣對美國幾乎沒有說不的權利，這就是目前兩岸問題的癥結。其實兩岸要和平的這張牌一直在我們手上，中國大陸要求的就是兩岸同屬一中，而“中華民國憲法”是“一中憲法”，“憲法”增修條文裡面也是追求中國未來的統一，所以這個牌是在我們手上。過去因為台灣社會對於兩岸同屬一中這個話不太能接受，而九二共識其實是堅持一中原則下的解決方案，能用含糊的文字來取代明確的兩岸同屬一中，所以九二共識是兩岸問題最有效的方法。



夏立言強調，九二共識在馬英九執政八年證明了可以創造兩岸和平榮景，但過去因為民進黨將九二共識等於一國兩制的連結，讓九二共識被台灣社會誤解了。現在必須讓台灣社會重新了解九二共識到底是什麼，能創造什麼成績出來，這把鑰匙在我們手上，這樣才能重建兩岸互動互信的政治基礎。