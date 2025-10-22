張亞中：當大陸認定台灣沒法再光復就攤牌了

孫文學校總校長張亞中出席“導正史觀 放眼未來”紀念台灣光復八十週年研討會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）孫文學校總校長張亞中今天下午在一場研討會上表示，今天的台灣不僅在史觀上被改造，在文化上也陷入被殖民的依附心理。如果連中國國民黨都無力讓台灣回到正確的歷史認知，當中國大陸認定台灣“無法再光復”時，兩岸恐將進入攤牌時刻，到時候台灣的命運將無法由自己決定。



張亞中今日出席梅花媒體集團主辦的“導正史觀 放眼未來”紀念台灣光復八十週年研討會，做上述表示。



他在會中表示，民進黨若走台獨路線，其主張的“台灣地位未定論”本是台獨法理基礎的一部分。為了建立“獨立史觀”，民進黨長期推動去中國化，從歷史課綱中將“中國史”抽離，以“台灣史”、“東亞史”取代，這種做法在邏輯上雖符合民進黨的政治目標，但卻造成對史實的根本扭曲。



張亞中強調，從開羅宣言、波茨坦公告到日本降書，全世界在1945年都承認台灣屬於中國的一部分，“那時的中國就是中華民國”。台灣人從血緣、歷史到文化，理應承認自己是中國人，只是兩岸現為分治，並非兩個獨立主權國家。



張亞中批評，民進黨建立“台獨史觀”的目的，是要在文化上先完成獨立，再推動政治獨立，但這做法導致台灣社會被撕裂。這不僅是民進黨的責任，國民黨在此過程中也有推波助瀾之嫌，從李登輝開始，到馬英九時代都未真正撥亂反正，讓民進黨在文化台獨上劃下成功句點。



他指出，美國這一陣子重提“台灣地位未定論”，實際上是延續冷戰時期的政治策略，目的在於藉台灣牽制中國。而美國這樣做，是在給民進黨麻醉劑，也給台獨勢力法律依據。對民進黨而言，這提供了外部支持；對國民黨而言，則陷入矛盾與困境。