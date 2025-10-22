林佳新：嚴重懷疑台不只一個豬場染非洲豬瘟

台中市梧棲一處畜牧場爆發非洲豬瘟，林佳新說，終於願意禁止廚餘養豬了。（照片：林佳新臉書） 中評社台北10月22日電／台中市梧棲一處畜牧場爆發非洲豬瘟，成為台灣首例本土疫情，台“農業部”今日宣布，全台豬隻禁運禁宰5天，即日起全面禁止使用廚餘養豬。雲林縣菜農林佳新22日在臉書發文表示，由於流行病學專家說過，所以自己嚴重懷疑，不會只有一個養豬場感染非洲豬瘟。昔日學者專家大聲呼籲禁止廚餘養豬，拉長防禦縱深才能長久對抗非洲豬瘟，“就非要看到棺材才掉淚”，現在終於願意禁止廚餘養豬了。



林佳新指出，我們都知道越小的養豬場只要用廚餘養豬，就越容易出事，因為小養豬場通常比較會便宜行事，無法完全照著規範走，所以前些年才一直呼籲，無法完全在海關阻絕病毒進入的，總會有突破口，應該做的是拉長防禦縱深、禁止廚餘養豬 ，但可惜當年“行政院長”蘇貞昌跟“農委會主委”陳吉仲一再堅持不必禁止廚餘養豬，只要在機場做好安檢即可。



林佳新說，自己不想批評過多，因為這個病毒不會在地球消失，只會演變進化，我們只能一直增強加強管理和防禦縱深。林佳新也強調，非洲豬瘟不會傳人，也不會在人體內繁衍，大家不用過多擔心。



針對爆發非洲豬瘟疫情，“農業部長”陳駿季今日上午召開記者會宣布七大措施，第一，“農業部”今天在台中成立前進應變所，由次長杜文珍進駐；第二，全台自22日中午12點開始，豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況可再延長；第三，即日起全面禁止使用廚餘養豬。



第四，全台各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業；第五，禁運禁宰前已運出豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；第六是啟動全台各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；第七，進行產銷調節，穩定台灣豬肉供應。