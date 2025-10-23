藝人逃兵案　高忠德：先抓民代、高官二代

無黨籍高雄市議員高忠德。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）針對台灣藝人逃兵役案，檢警展開第3波掃蕩引發社會關注。無黨籍高雄市議員高忠德向中評社表示，他認為賴政府是在確認制度、也有針對藝人親中現象殺雞儆猴。但若要抓逃兵役，第一個要下手的，應該是民意代表的家屬、高官的小孩。



高忠德，1972年生，高雄人，無黨籍高雄市議員，加入民進黨團運作，選區在高雄市議員第14選區（居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）。



高忠德過去是軍人，擔任過陸軍士官長，且是特戰部隊的狙擊手。



高忠德表示，“愛國心”不是講“中華民國”萬歲就有“愛國心”，並不是，因為台灣有國族認同的問題，有的人“愛國心”是涵蓋中國大陸，有的人則指台灣。他過去擔任職業軍人，愛的是這塊土地，台灣就是他的唯一，沒有本錢失敗，必須守護到底。



高忠德表示，其實逃避兵役的問題從以前就有，從過去案例與經驗來看，家庭背景越好的、接受過更好的教育的人，因為階級競爭關係，為了避免落後，會用盡資源、人脈關係去想辦法，變成是金字塔頂層頻繁發生。



這次台灣政府開始高調抓藝人逃兵役的背後代表什麼意義？高忠德表示，應該就是要確認制度，建立良好的複檢制度去避免。但若真的要抓，第一個要下手的，應該是民意代表的家屬，或是大家去看，到底高官的小孩有沒有好好當兵。



與台海情勢危險有關嗎？高忠德表示，就是一種刻板印象，因為有很多藝人說大陸很好很好，所以就是抓你們，應該也是有針對性的。

