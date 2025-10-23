綠黨內開打！邱建富堅持參加彰化縣長初選

民進黨前彰化市長邱建富。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／民進黨籍前彰化市長邱建富堅持參選彰化縣長，遭所屬派系“正國會”開除；邱建富今依舊赴民進黨中央繳交“民主進步黨非執政“直轄市長”徵召作業之參選意願表”，邱建富受訪表示，民進黨在彰化縣長的選舉，過去只要是用徵召必定慘敗、經過初選必定勝選。



民進黨明年彰化縣長人選尚未底定，同屬“正國會”系統的“立委”黃秀芳、前彰化市長邱建富，都已表態參選。“正國會”今日宣布，將推舉黃秀芳角逐縣長初選，並將邱建富除名，引爆邱不滿。



邱建富表示，彰化市的綠營基本盤是三成、國民黨七成，自己能夠翻轉而且連任，拿到58%選票，代表他能拿到近三成非綠選票，這是他的優勢跟特點。



根據《中時新聞網》報導，邱建富說，2026彰化縣長選舉，民進黨非常有機會贏回政權，前提是必須要團結、經過民調選出最強候選人，才能夠取得共識、才能贏，感謝“正國會”這五年來的合作、很多議題的配合。



邱建富表示，確實民調要跟國民黨謝衣鳳對比，是民進黨“立委”黃秀芳最強，但是四個候選人互比部分，根據建國科大民調中心，互比式民調是他最強，若跟國民黨目前唯一表態的候選人洪榮章相比，也是他最強。



邱建富說，過去九年市長，行政能力跟績效都好，縣民對他非常期待，只要提名他，他有把握一定勝選。



至於“正國會”堅持提黃秀芳？邱建富表示，其實去年底就設定了。



日前傳出他曾與在野組聯盟，邱建富說，因為現在沒有公職、需要開拓知名度，是在這樣的狀況去助講，各黨派要支持他參選縣長，都樂觀其成，代表他有開拓票源能力。



