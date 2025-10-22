台疑爆非洲豬瘟　藍籲官方穩定市場、民心

台灣疑爆非洲豬瘟，國民黨團召開記者會回應。（照片：國民黨團提供） 中評社台北10月22日電／針對台中養豬場死亡豬隻疑似驗出非洲豬瘟陽性反應，中國國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，“行政院”、地方政府必須立刻啟動最高級的聯防機制，共同攜手以嚴謹的態度守護農業，防止恐慌，穩定民心，並盼“行政院”儘速提出穩定市場配套措施，預防囤貨或哄抬物價。



台“農業部”上午發布全台豬隻禁運、禁宰5天禁令，相當罕見。



台中市梧棲區一處養豬場疑爆出非洲豬瘟疫情，台中市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養300頭豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運豬車及化製車可能接觸範圍內的7場養豬場，則進行移動管制。



藍委張嘉郡質疑，2018年雲林縣長張麗善就職後下令禁止廚餘養豬，且也有反映給“中央”，不解為何“農業部”未落實，盼現在趕緊亡羊補牢，且並非只有短期。



藍委蘇清泉表示，非洲豬瘟病毒為DNA病毒，雖然不會感染人，但極具傳染力，可在冷凍豬肉中存活1至3年，也能長時間存在豬舍環境中。病死豬的屍體也要妥善化製，防止骨粉再流入市面。



國民黨“立法院”黨團首席副書記長林沛祥、副書記長羅廷瑋，以及國民黨“立委”廖偉翔、蘇清泉、張嘉郡、吳宗憲等人下午在“立法院”國民黨團召開“非洲豬瘟來襲 ‘中央’地方合作抗疫”記者會。



林沛祥表示，黨團鄭重呼籲，“行政院”、地方政府必須立刻啟動最高級的聯防機制，這不只是防禦問題，更是民生、經濟安全的挑戰。“政院”應該統籌資訊發布、檢驗能量跟補償機制，避免地方各自為政，資訊混亂。



林沛祥指出，地方政府要加強養豬場巡查、車輛動線管理、廚餘回收跟飼料監控，務必做到早發現、早通報、早處置。呼籲“行政院”跟“農業部”儘速提出穩定市場配套措施，5天的禁宰、禁運期間，可能導致豬肉短期供應吃緊，如果不及時介入調節，預防囤貨、哄抬物價，勢必影響民眾。



林沛祥說，政府應提前與通路跟業者溝通，確保民眾買得到、買得起、買得安心。此次非洲豬瘟事件需要“中央”地方攜手，以嚴謹的態度守護農業，防止恐慌，穩定民心，希望全民配合政府的措施，共同守護餐桌安全。



對於網路傳出，因為在野黨大砍“農業部”邊境檢疫宣導經費6成，導致非洲豬瘟侵台的風險升高。林沛祥指出，“造謠一張嘴，闢謠跑斷腿”。對於動不動就指是因為砍預算的言論，他尊重言論自由，但不需要特地帶風向、抓戰犯。最現實的是如何解決問題，如何落實邊境管理。



林沛祥表示，早該在2019年落實全面禁止廚餘餵豬，為何當時的“行政院長”不發布命令。但與其今天找戰犯，不如說現在遇到問題、就發現問題、了解問題，解決問題，同赴“國難”，這比較重要。希望在天災、人為災禍來臨之際，沒有人在亂帶風向，謀取政治利益。



蘇清泉表示，此次疫情可能與廚餘養豬有關，目前全台約有463場廚餘養豬場，豬隻約46萬頭，占全台總量約一成。“農業部”應全面推動禁用廚餘餵豬，改以豆類或其他飼料取代。團膳、學校、監獄與軍中餐廚廢棄物應全數分化處理，避免再流入養殖體系，病死豬屍體也必須妥善處理。



張嘉郡指出，這次豬瘟爆發有兩個結構性的問題，廚餘與邊境管理，是台灣防疫的兩大破口。非洲豬瘟病毒不會自己產生，一定是從邊境進來，邊境管理一定要再加強。而禁止廚餘養豬是早該執行的政策，早在2018年雲林縣就率先宣布禁止廚餘養豬，事實證明是正確的決定，這不能是短期性措施。