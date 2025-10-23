陳麗娜：鄭麗文當選雜音多　當務之急先安內

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日走馬上任。國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，鄭當選後聲音很多，因為比較不可預測，黨內大老擔憂兩岸路線、“總統”候選人與市長候選人等的發展方向，當面向大老報告獲得支持很重要，避免有阻力，之後才快得起來。黨主席除了決心更要有包容力，沒有包容力，以國民黨來說是不可行的。



陳麗娜，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，夫婿楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



應該先安內再壤外，陳麗娜表示，看到鄭麗文有拜訪國民黨“立院”黨團的動作，“立法院長、副院長”、“立委”們都很重要，不過國民黨內還有很多資深大老們，其實他們意見都很重要，現在大老們擔心的是什麼，也反映出對於鄭麗文上任後的擔憂。



陳麗娜說，最近都在討論這是國民黨很大的變動，因為與過去比較起來，更不可預測，因為如果是前台北市長郝龍斌選上，大家可能不用預測就知道方向會如何，但是現在變成鄭麗文上來，會怎麼做大家不知道，就會擔心。



陳麗娜提到，國民黨這個機器本來就很大很老舊，每一個環節要動本來就不容易。但鄭麗文思維很快，如何在快與慢之中做平衡，鄭麗文要花一點精神在人的上面，取得人的共識後，這樣想快才能快。



陳麗娜強調，與其後來才發現有有力量在拉扯自己，一剛開始就必須先釋出善意，這件事很重要。建議把大老聲音聽完，先去報告，取得大老支持，這件事做完，這樣子後面速度才會走得快，才有辦法快速完成戰鬥的隊伍。

